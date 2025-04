MART UNDREST Tühistatud haru: kalandus

Kalandus, olles meie riigi üks toidujulgeoleku ja kohaliku majanduse alustalasid, on täna üsna hääbuv sektor. Peamiseks põhjuseks on jällegi valdkonna ülereguleerimine ja liigne piiramine, mis avaldab survet ettevõtetele, pidurdab arengut ja investeeringuid ning takistab ka noori ja uusi tegijaid sektorisse sisenemast. Tegu on ju raskustes, et mitte öelda tühistatud sektoriga.