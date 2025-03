MEELIS OIDSALU Puna-Hiina torgib, Trump toriseb

Nagu ütleb Taiwani saadik tänase Fookuse intervjuus, võetakse saareriigis Hiina sõjalise rünnaku ohtu tõsiselt ning Ukraina sõjast õppust võttes pikendati just ajateenistust, hangitakse uusi relvasüsteeme ja otsitakse uute liitlassuhete sõlmimise võimalusi.

Viimane pole kuigi lihtne, sest nagu ütleb Ühendriikide äsjane avalik luureraport, üritab Peking Taipeid isoleerida, survestades riike loobuma diplomaatilistest suhetest saareriigiga ja toetama Hiina eesmärki Taiwan ka faktiliselt enda valitsuse alla tuua. Alates 2016. aastast on Taiwani ametlike diplomaatiliste suhete arv langenud 22-lt vaid 12-le ning mitmed allesjäänud suhted on Hiina survele haavatavad. Euroopas on diplomaatilised suhted Taiwaniga ainult Pühal Toolil Vatikanis. Samas naudib saareriik tänini tugevat erisuhet Ühendriikidega.