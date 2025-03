LAURI KÕRGVEE Eesti kiirabi vajab ise kiirabi

Hiljuti valminud riigikontrolli aruanne kiirabikorraldusest oli karm lugemine. 20 aastat vanad probleemid on tänaseni lahendamata ning pole garantiid, et 2045. aasta riigikontrolli auditist ei saa me jälle teada, kuidas 16 igivanast murekohast on kolm lahendatud, neli osaliselt lahendatud ja üheksa jäänud lahendamata. Praegu on paralleelselt koostamisel mitu kiirabiteenust ja tervishoiusüsteemi mõjutavat alusdokumenti – on tähtis, et need oleksid läbimõeldud, mitte paberid paberite pärast.