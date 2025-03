AHTI KALLIKORM TikTok peab vaimse tervise ja julgeoleku huvides meie seadmetest kaduma

Hiina tehnoloogiahiiglase ByteDance loodud rakendus TikTok on aastatega kasvanud noorte seas populaarseimaks sotsiaalmeediakanaliks. Väidetavalt süütu tantsuvideote ja meemide platvorm on tegelikult aga palju ohtlikum, kui esmapilgul paistab. Pole juhus, et mitmed lääneriigid on TikToki juba oma riigiasutustes ja ametkondades ära keelanud ning nimekiri aina pikeneb.