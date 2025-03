Mul on piisavalt pikk kogemus finantsturgudel askeldamisel, et mäletan selgelt, kuidas kulges kohaliku investorkogukonna areng – ütleme, et geograafilises dimensioonis. Kõigepealt tehti katsetusi kohalikul turul, eksides vahetevahel ka teistesse Balti riikidesse. Siis liiguti Soome ja Rootsi ning kaubeldi peamiselt Nokia ja Ericssoniga. Siis aga saabus «ajaloo lõpp» ja kättesaadavaks muutus maailma suurim, likviidseim ja mis seal salata – parim turg, mille kohta oli muu hulgas ka paljudele arusaadavas keeles päris palju informatsiooni võimalik kätte saada. Tasuta. Mujal toimuv lihtsalt ei väärinud enam erilist tähelepanu. Tunnistan ausalt, et olin ka ise sellisel seisukohal.