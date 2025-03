USA presidendid, nagu poliitikud ikka, püüavad traditsiooniliselt süüdistada majandusraskustes oma eelkäijaid, majanduse hea käekäigu eest võtta aga loorberid enda kanda. Donald Trumpi puhul on omapärane see, et peamised USA majandust ähvardavad riskid on selgelt seotud just tema enda tollipoliitikaga ja seda ümbritseva määramatusega.