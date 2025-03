PEETER KOPPEL Lahendusi ei olegi olemas

Mida aeg edasi, seda rohkem paneb mind imestama, kuidas haritud ja täiskasvanud inimesed kipuvad uskuma, et igale probleemile eksisteerib lahendus. Lahendus on aga lõplik, puhas ja valutu ning ei evi mingeid teiseseid (negatiivseid) mõjusid. Oma tegevuses näidakse lähtuvat suisa usust, et majandus, poliitika ja ühiskond on primitiivsed süsteemid, kus ebameeldivaid nähtusi on võimalik lihtsalt välja lülitada – keelata või reguleerida. Paraku on selline lähenemine naiivne. Absoluutsel enamikul juhtudest ei ole olemas lahendusi – on ainult valikud või parimal juhul kompromissid.