Hiljuti võis lugeda, et maa- ja ruumiameti korraldatud riigiarhitekti avalikul konkursil osales oodatust vähem kandidaate, mistõttu konkurss kukkus läbi ning uute kandidaatide leidmiseks liigutakse edasi sihtotsinguga.

Ma ei tea, kus ja millal täpselt hakkas idanema idee meie loomeringkondades, et vaid riigiarhitekti kõike nägev tark pilk toob rahu ja õitsengu Eesti arhitektuursesse arengusse. Riigiarhitekti koha loomine ei sobi kuidagi kokku sooviga bürokraatiat vähendada. See oleks sama, kui asuksime looma riigiarsti, riigimetsavahi või riigikaevuri ametikohti. Arvates, et sellise «sõltumatu erialase kunni» ametikoht lahendab kõik neis eluvaldkondades praegu esinevad mured.