FOOKUS Jean Marsia: Euroopa Liidul on viimane aeg muutuda föderaalriigiks

Francis Fukuyama esitas oma teoses «Ajaloo lõpp» (1992) idee, et pärast külma sõja lõppu ja Nõukogude Liidu lagunemist on liberaalne demokraatia lõpuks võitnud, ning seega pole enam suuri ideoloogilisi vastuolusid, mis võiksid kujundada maailma tulevikku. Ta uskus, et maailm liigub kindlalt liberalismi ja turumajanduse poole.