JAAK MADISON Euroopa föderaalriigis oleksime lükata-tõmmata

Arusaadavalt on Eesti ühiskonnas inimesi, kes naiivselt loodavad, et Euroopa föderatsioon suudab kaitsta Eesti püsimist, kuid naivismiks see jääbki. Meie esivanemad ei võidelnud ega surnud Vabadussõjas selle nimel, et Eesti lõpuks lahustuks Euroopa rahvaste massis. Eriti veel ka rahvaste seas, kes pole tihti isegi Euroopa päritoluga. Meie vanaisad ei hoidnud 1944. aastal rinnet Sinimägedes selle nimel, et lõpuks Eesti kui suveräänne riik kaob.