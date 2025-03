MARTIN EHALA Kas finlandiseerumisele leidub alternatiivi?

Rein Taageperal on hüpotees, et eesti rahvas, keel ja kultuur on jäänud püsima seepärast, et asume geopoliitiliste jõudude piirialal. Saksad on vahetunud, kuid ükski suurvõim ei ole siin nii kauaks kanda kinnitanud, et selle kultuuriline ja demograafiline mõju oleks meid suutnud assimileerida.