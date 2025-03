AHTI KALLIKORM Eestil on vaja Ottawa konventsioonist otsekohe lahkuda

Eesti on ikka armastanud pidada end Põhjamaaks – lisaks populaarsetele selleteemaliste lauludele on aegade jooksul paljud poliitikud meid just nende riikide hulka (soov)mõelnud. Ning seal pole ei vaesust, viletsust ega kurja. Aga idapoolsed kurjamid ähvardavad taas karja tulla ning nende tõrjumiseks on vaja maamiine, kirjutab toimetaja Ahti Kallikorm.