FOOKUS Algoritmide sõda on kohal: kas Eesti on valmis end tuunitud ajuga agressori eest kaitsma?

1 KÜSIMUS

Arbo Probal Foto: Marina Loštšina

Kaitseväe mehitamata õhusõiduki valdkonna juht Arbo Probal, kas Eesti püsib droonisõja arenguga kaasas?

Kaitsevägi on viimastel aastatel aktiivselt tegelenud droonivõime arendamisega, keskendudes lisaks luurele ka ründevõimele. Tänaseks on droonid kasutusel eri tasandi üksustes: rühmadest-kompaniidest kuni diviisi üksusteni välja.

Ukraina sõda on selgelt tõestanud, et droonid on taskukohane ja tõhus relvasüsteem, mis võimaldab hävitada soomustehnikat, häirida vastase logistikat ja survestada vaenlase üksusi. Eesti on sellest õppinud, et droonivõimekust tuleb laiendada mitte ainult luure- ja olukorrateadlikkuse parandamiseks, vaid ka aktiivseks lahingutegevuseks, sealhulgas ründetegevuses kasutamiseks.

Siiski ei ole kõik Ukraina sõjas nähtud taktikad Eestis otse rakendatavad. Peamised erinevused on geograafiline ja strateegiline kontekst, elektroonilise sõjapidamise tase ja tööstuslik tootmisvõimekus.

Drooniõpet on kaitseväes märgatavalt laiendatud ja see muutub järjest süsteemsemaks. 2024. aasta lõpust on kõigil kaitseväelastel võimalik läbida kaitselennunduse I kategooria mehitamata õhusõiduki kaugpiloodi baaskoolitus Eesti kaitseväe e-õppe portaalis ILIAS. 2025. aasta esimeses pooles viiakse läbi II kategooria kaugpiloodi baaskoolituse pilootkursus.

Kaitseväe akadeemia on integreerinud drooniteemad oma õppekavadesse, et anda tulevastele juhtidele teadmisi nii droonide kasutamiseks kui ka nende vastu võitlemiseks. Kogu kaitseväes kehtestatakse ühtsed standardid ja protseduurid, et tagada mehitamata õhusüsteemide ühtne ja süsteemne kasutamine. Seega on drooniõpe muutunud kaitseväes oluliseks fookuseks ning laieneb lähiaastatel veelgi.