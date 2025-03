MEELIS OIDSALU Hiinlaste püssirohuapsust ei tasu eeskuju võtta

Oleme viimasel kümnendil harjunud tehisarust kõnelema kui tuleviku sõdade tulemusi otsustavast tehnoloogiast. Mullused arengud Vene-Ukraina sõjas aga näitasid, et tehisaru ja selle võimestatud odav massrobootika on tulnud, et jääda. Võltsjulgeoleku uimas Euroopa aga istub endiselt artikli 5 kaitsva müüri taga nagu püssirohu esmaavastanud keskaja hiinlased, kes oma tehnoloogilise eelise raisku lasid, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.