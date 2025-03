FOOKUS USA professor: planeedi päästmine soojenemisest on hullumeelsus

Princetoni ülikooli emeriitprofessor, füüsik William Happer on üks süsinikuneutraalsuse häälekamaid kriitikuid. Tema hinnangul ei kujuta CO 2 või väiksemate kasvuhoonegaaside kasv atmosfääris endast ohtu – see on hirmujutt, mida tõukavat tagant raha ja võim.