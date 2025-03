Elame ajal, mil info ja uudised levivad väga kiiresti, ületades kõiki piire. Teadlaste jaoks on selles tohutuid eeliseid. Aga sellel on ka varjupool, milleks on väär- ja valeinfo levik.

See on tõsine probleem. Interneti lai kasutamine võimaldab meil osaleda infovahetuses, kuid samas annab ka võimaluse selle infoga manipuleerida. Teadlasi on õpetatud analüüsima infot nii süstemaatiliselt kui ka kriitiliselt. Teadlane suudab üldiselt endale selgeks teha, mis on tõsi ja mis mitte.