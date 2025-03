Euroopas on mitmeid Eesti Geenivaramuga sarnaseid projekte, mis panustavad rahvusvahelisse inimese tervise uuringutesse. Kõige suurem on UK Biobank (n = 500 000 doonorit) Ühendkuningriigis, mis on avatud kogu maailma teadlaskonnale ning ka erasektorile teadus- ja arendusalaseks koostööks. Biopank deCode (n = 250 000) Islandil on samuti tuntud suurepärase teadustöö poolest, mida nende teadlased teevad. Lisaks on FinnGeni projekt Soomes, mis koondab paljude Soome biopankade andmed (n = 500 000), ja biopank HUNT Norras (n = 240 000). Ühendkuningriigi projekt Our Future Health on kaasanud üle ühe miljoni doonori.