ANTS NÕMPER, MERLIN LIIS-TOOMELA Biopank võib teenida tulu, kuid andmed peavad olema kaitstud

Veerandsada aastat tagasi asutatud Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu on üks esimesi suuremahulisi algatusi, mis panustab teaduse ja meditsiini arengusse geeniandmete kogumise ja töötlemise kaudu. Eesti teadlaste ambitsioonid ei piirdu aga vaid Eesti Geenivaramuga – Tartu Ülikool on loonud uue ettevõtte nimega Eesti Multioomika Ettevõte (Estonian Multiomics Company, EMC), millel on plaan asutada uus biopank.