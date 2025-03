Tänane tervishoid on eilsete heade arengute nägu: kuna me elame kauem, saame suure tõenäosusega mõne kroonilise haiguse, mille puhul mängib oma rolli ka geneetiline eelsoodumus.

Eesti Geenivaramu on üks maailma edumeelsemaid biopanku, koondades juba 210 000 eestimaalase geeni- ja terviseandmed. See andmekogu ei ole pelgalt teadlastele mõeldud arhiiv, geenivaramu tegelik väärtus seisneb võimaluses kasutada neid teadmisi praktilises tervishoius. Professor Andres Metspalu toob välja, et personaalne meditsiin, mis tugineb geenianalüüsile, võimaldaks hinnata haigusriske varem, kohandada ravi ja ennetada paljusid terviseprobleeme.