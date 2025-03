PEETER KOPPEL Raha pole mingi rikkus

Loete pealkirja ja mõtlete, et nüüd on see siis käes – asi on nii halb, et Koppel hakkab ka pehmetest väärtustest kirjutama. Õnneks te veel vähemalt seekord pääsete sellest. Jutt on ikkagi rahast, majandusest, sellest, kuidas nende nähtuste kontekstis oma mõtlemist paremale rajale suunata.