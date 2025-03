PERTTI RAHNEL Ära panusta aktsiaturgude vastu

Öeldakse, et investeerimine on lihtne, aga mitte kerge. Lihtne, sest hajutatud globaalset aktsiaportfelli võib osta sisuliselt ükskõik millal ning paarikümne aasta pärast võid ilmselt oma otsusega rahul olla. Sellise strateegia puhul ei pea sisuliselt nägema vaeva analüüsiga, mõtlema, kas aktsiad on liiga kallid või hoopis odavad. Pole vaja lõpmatuseni kuulata-lugeda debatte teemal, kuidas mõjutavad tariifid Hiinat või Euroopat, milline on intressimäärade väljavaade Euroopas, Jaapanis või USAs ja millal Nvidia kiipide osas tekib puuduse asemel ülejääk.

See strateegia on lihtne, ent sellest pikas vaates kinni pidada on keeruline. Praegu on seljataga paar korralikku aastat globaalsetel aktsiaturgudel, aga kui aktsiahinnad nädalast nädalasse langevad ning kontole kogunenud aktsiaportfelli väärtus pidevalt väheneb, võib tekkida tahtmine rätik ringi visata. Viimased tõsisemad langused aktsiaturgudel olid seoses Covidi ning Ukraina sõjaga – esimene tõi kaasa enam kui 30-protsendise, teine ca 25-protsendise languse. Sellisel hetkel on lihtne üle mõelda.