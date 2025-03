ERIK LAUR Pensionipõlve kindlustamisel saab mõjutada kolme tegurit

Olukorras, kus maailma aktsiaturg on eurodes mõõdetuna kerkinud viimase kahe aasta jooksul pea 90 protsenti ja USA juhtiv aktsiaindeks S&P 500 enam kui kahekordistunud, on meediapilti kerkinud justkui pärmi peal rohkelt gurusid ja investeerimisalaseid «eksperte», kes soovitavad kas siis omakasupüüdlikult või lihtsalt heast südamest (jah, ma usun, et mõni on ka selline) alustada inimestel investeerimisega.