JÜRI REINVERE Sakslastel on unistus Suurest Koalitsioonist

Saksamaa parlamendivalimised on viimased paarkümmend aastat üldiselt toimunud korrastatult jahedas õhkkonnas. Parteid võtavad sõna, televisioonis käivad ägedad debatid. Aeg-ajalt võib isegi tekkida tunne, et lendab sädemeid ning et asi käib elu ja surma peale.

Aga kõigile on ette teada, et kristlikud demokraadid võidavad ja nad moodustavad koalitsiooni sotsiaaldemokraatide või rohelistega. Sellele pannakse nimeks Suur Koalitsioon. Enamasti paigutatakse nende kõrvale veel üks või kaks väikeparteid. Need väikeparteid rõõmustavad ja mängivad eriti agaralt. Nende roll on olnud paugutada uksi, taguda rusikatega rinnale ja teha ürgmehe möiratusi.