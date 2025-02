AHTI KALLIKORM Kui avatusest ja vastutusest saab vaid sõnakõlks

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) avaldas 5. veebruaril oma kodulehel pressiteate, millega ilmselgelt soovis pehmendada samal õhtul eetrisse mineva ETV «Pealtnägija» loo tekitatavat mainekahju. Muuhulgas deklareeris haigla PR-osakond, et nende suhtlemise hea tava koosneb viiest teesist: «Esimene ütleb, et me aitame inimesi päriselt. Viimane ütleb, et me vabandame, kui on mingi jama.» Teade ise oli pealkirjastatud paljulubavalt: «Avatus ja vastutus: taust «Pealtnägija» loole».