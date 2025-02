Tänapäeva lapsed ja noored, kelle jaoks nutiseadmed on igapäevaelu ja suhtlemise loomulik osa, suhtlevad teisiti kui nende vanemad. Kas nutilapsed ei oska enam suhelda või on nende suhtlemine lihtsalt muutunud?

Küsimus ei ole ainult tehnoloogia kättesaadavuses, vaid ka selles, kuidas see kujundab meie laste sotsiaalseid oskusi, keelekasutust ja üldist maailmatunnetust. Meile täiskasvanutena võib see tunduda harjumatu ning on tekitanud palju murelikku arutelu.