AHTI KALLIKORM Kukkumisest tuleb õppida

Mõned meist valivad ameti, kus eksimine ei põhjusta suurt kahju – näiteks kui raamatukoguhoidja paneb inimesele raamatulaenutuskappi vale raamatu, on see kliendi jaoks küll tüütu, kuid suurt kahju sellest enamasti ei sünni. Kui aga väejuht kindral alustab pealetungi valel ajal ja vales kohas, toob see leina paljudesse peredesse.