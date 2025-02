PEETER KOPPEL Inflatsioonihirmu vastu on rohtu küll ja küll

Mis te arvate, millega on tegemist? Ilmselt pakute te, et jutt on mingitest meemi- või tehnoloogiaaktsiatest, mille omamine veidigi suuremas mahus tähendab une-, seede- ja ärevushäireid.

Enamik nende aktsiate hoidjatest ju tegelikult teab, et ühel ilusal (tegelikult koledal!) päeval tuleb reaalsus puhkuselt tagasi – ning fundamentaalnäitajate normaalsetesse raamidesse naasmine lõpetab spekuleerimisfestivali. Pauguga! Seni on eelkirjeldatu juhtunud muide kõigest sajal protsendil juhtudest. Ei, tegemist ei ole nende tootluste puhul tehisintellekti-, meemi- või tehnoloogiaaktsiatega. Tegemist on kohvi, kakao ja väärismetallidega. Nüüd ilmselt ütlete te, et mis siis. Et aktsiaid saab vähemalt tavaline inimene ilma erilise akrobaatikata osta ning šokolaadi tulekski vähem süüa. Kuigi ma olen ka viimasega enam-vähem nõus, siis kohv ja kakao on täna soetatavad sama lihtsalt kui aktsiad. Ei, ei pea supermarketisse minema. Instrumendid on olemas ja löögile pääsemiseks ei pea ka vanaema korterit tagatiseks panema.