MIHKEL KUNNUS Seksrevolutsioonid ürgajast Tinderini

Romantilise püsisuhte norm on varemeis ja oleme taas triivimas inimloomale omase polügaamse vaikesätte poole. Ebamugav tõde on see, et õige vähe on neid, kellele see olukord ka tegelikult meeldib, kirjutab kultuurikriitik Mihkel Kunnus.