Film «Kullake» Kas emantsipatsioonist vabanemine on alanud?

Teadlaste hulgas on konsensus, et üle tuhande aasta püsinud abielu institutsioon hakkas lagunema 1960ndatel. Veel 1950ndatel toimis see kenasti. Omandati kiiresti kõrgharidus, abikaasa leiti ülikoolist, lapsed saadi kohe, naine jäi koduseks kuni laste kooliminekuni ja läks seejärel tööle.

Nagu kirjutab 2023. aasta Nobeli majanduspreemia laureaat Claudia Goldin oma monograafias «Karjäär ja perekond» («​Career & Family: Women’s Century-Long Journey toward Equity»​, 2021), oli enamik mehi toona vägagi päri sellega, et naised lähevad tööle, kui lapsed saavad kooliealiseks, ning ka naised ise arvestasid sellega kõrghardust omandades. Ühiskonnas oli konsensus, et ema täielik pühendumine perele on väikeste laste arengule vajalik. Kõik see lõi laste kasvatamiseks soodsa lähisuhtekultuuri, millega valdav osa naisi ja mehi oli rahul.