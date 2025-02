Demograaf Thomas Malthus kirjutas 18. sajandi lõpuaastatel oma kuulsas essees rahvastiku printsiibist, et «sugudevahelise kire väljasuremise suunas pole siiani toimunud vähimatki edasiminekut. See tundub eksisteerivat praegu niisama jõuliselt kui kaks või neli tuhat aastat tagasi». Nüüd oleme siis jõudnud Malthuse jaoks uskumatusse olukorda, kus midagi on juhtumas sugudevahelise kirega, rääkimata sündimusest.