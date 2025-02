GEORG MÄNNIK Tervishoiu põhiküsimus – vinduda edasi vasakul või valida parem tee

Õigus tervise kaitsele on nii Eestis kui kogu Euroopa Liidus põhiõigus, nii nagu ka ligipääs kvaliteetsele arstiabile. Ja Eestiski leidub seni kasutamata võimalusi, et seda kättesaadavamaks teha.

Enne kaasaegse ja kvaliteetselt toimiva tervishoiusüsteemi loomist ei õnnestu lühendada ravijärjekordi ega toetada arste selles, et nad saaksid osutada kvaliteetset arstiabi. Oodata, et tervena elatud aastate arv suureneks, on sellises olukorras ilmselgelt ennatlik, kirjutab tervishoiuekspert Georg Männik.