AHTI KALLIKORM ESG on saatanast!

Sellist firmadele peale surutud bürokraatlikku aruandlust ei suutnud isegi Franz Kafka oma teostes kirjeldada. Luban endale ühe analoogia või metafoori laste kasvatamisest. Sest mis muud see üllas plaan ESGga on, kui et kasvatada firmasid jälgima oma tegevust ja fikseerima ajas kõik oma ettevõetud sammud firma arengus, tootes lugematu hulga kasutuid pabereid, mida riik ei vaja ja tõenäoliselt isegi ei loe.