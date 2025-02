FOOKUS Kestlikkusaruande kasulikkus on üles blufitud

ESG aruandlus on ainus asi, mis rohelises revolutsioonis õlitatult toimib. Ühtekokku on selles äris tegutsevate ettevõtete varade maht kasvanud paarikümne aastaga 30 triljoni dollarini. Määrustest ja regulatsioonidest kokku pandud lohena pistab tema majesteet ESG oma küüned ettevõtjate taskutesse ning põletab armutult neid, kel vajalik indulgents nõustajalt hankimata. ESG indulgents võib tuua näiteks vajaliku pangalaenu. Kuidas aga see aruandlus ja kontroll toovad maailma uued ja kliimasõbralikud ettevõtted, on lõpuni vastuseta küsimus.

Illustratsioon: Marek Strandberg Dall-E tehisaru abil