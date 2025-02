PEETER KOPPEL Valgekraed värisegu!

Kuigi tasapisi näib, et üht-teist tüütut füüsilisest tööst suudetaksegi kenasti ära automatiseerida, siis üheks võimalikuks stsenaariumiks on, et hoopis n-ö peaga töötamine on see, mis saab tehisintellekti revolutsiooni käigus päris korraliku hoobi. Selle otsustab ilmselt asjaolu, kas tehisintellekt (AI) tõstab töötajate tootlikkust või on edukas hoopis nende asendamisel. Kui viimast, siis on käes keeruline hetk just valgekraede jaoks, kes on end alati nn sinikraedest paremaks pidanud, sest peaga töötamine on nagu kuidagi õilsam…