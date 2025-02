FOOKUS Õiguskantsler asus vaidluses õppuste hüvitiste üle reservväelaste poolele

Uuringud kinnitavad, et alarahastatud reservväelaste õppuste toetused on saanud Eesti kaitsevalmidust ulatuslikult pärssivaks probleemiks. Samal ajal kui kaitseministeerium üritab kogu rahalist vastutust tööandjate õlgadele lükata, hoiatab õiguskantsler, et nii enam jätkata ei saa. Minister aga esineb reservväelaste tasu teemal tooreste ideedega, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.