MEELIS OIDSALU Kaitseministeeriumi hoone kui eksituse monument

Eelmise nädala Eesti Ekspressi juhtkirjas öeldakse, et suurem kaitsekulu ei pruugi vastast heidutada, ja tuuakse näiteks Teise maailmasõja eelne Eesti, kus kaitsele kulus viiendik riigieelarvest (protsendina SKTst umbes sama palju kui praegu), aga sõda ära hoida ei suudetud. Muuhulgas seepärast, et oldi rahvusvahelises isolatsioonis.

See kõlab esmapilgul huvitava võrdlusena, lähemal vaatlusel aga tuleb tõdeda, et Eesti ilmasõjaeelse kaitsekulu tänasega võrdlemine on nagu võrdleks kõrtsi ja panka ning ütleks, et see on üks ja sama asutus, sest inimesed viivad mõlemasse oma raha.