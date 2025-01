FOOKUS Sallivusele nügimine õhutab viha

Pew’ uurimiskeskuse hinnangul on 52 protsenti Ameerika töötajaist osalenud nn mitmekesisuse, võrdõiguslikkuse ja kaasamise (DEI) programmides infomaterjalide, loengute või koolituspäevade kaudu. Teada on, et kohustuslikud koolitused konkreetsetele identiteedirühmadele (näiteks valgetele, meestele, heteroseksuaalidele) tekitavad ebamugavust ja tunduvad osalistele ülekohtused.