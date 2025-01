KRISTJAN MITT Kuidas päästa Tallinn Detroidi saatusest?

Tallinna kesklinn on ehitatud inimestele – ometi on ta inimestest tühi. Ajaloolisest miljööst ja arenevast infrastruktuurist hoolimata näeme aina enam tühje tänavaid, kust kiirustatakse läbi, kuid harva jäädakse peatuma. Miks inimesed kesklinnas ei ela, kuigi pealtnäha elu linna tuiksoonel justkui toimib?

Tallinn ei ole oma probleemidega ainulaadne. Paljud Euroopa linnad, näiteks Kopenhaagen ja Viin, on aastakümneid tegelenud sellega, et kesklinn inimestega täita, parandades elukvaliteeti – investeerides rohealadesse ja avalikku ruumi, mitmekesistades elukondlikku kinnisvara, piirates autoliiklust. Nad on õnnestunud.