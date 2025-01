FOOKUS Endine BBC tippajakirjanik: Vene propaganda osavus teeb mind murelikuks

Aastatel 1989–1994 Suurbritannia avalik-õiguslikku televisiooni- ja ringhäälingukontserni Moskvas esindanud nüüdne professor Bridget Kendall leiab, et Vladimir Putini režiimi propaganda on stiliseeritum kui Leonid Brežnevi ajastul. Karm, domineeriv ja agressiivne, sarnaneb see rohkem hilise stalinismiga.