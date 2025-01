MEELIS OIDSALU NATO retoorikas on toimumas oluline nihe

«Kogu NATO, Californiast Ankarani, toodab laskemoona terve aastaga sama palju kui Venemaa kolme kuuga,» tõreles Rutte, kelle hinnangul tähendaks Ukraina ebaedu sõjas Venemaaga, et peame kaitsele mitu korda rohkem kulutama. Jutt käib lisatriljonitest, mis tuleks kaitsesse investeerida, kui Ukraina kaotab. Lääne ja NATO heidutuse taastamise hind oleks peasekretäri sõnul palju kõrgem kui see, mida me praegu arutame.