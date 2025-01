Martin Helme: «Sellel on kaalukas sümbolväärtus, olin eestlastest ainus, kes oli kutsutud ja see oli selge signaal, mille Trump saatis. Tema teine ametisse saamine on ikkagi võrreldav Berliini müüri langemisega, mis sümboliseerib kommunismileeri kokku kukkumist. Aga seekord langeb globalistlik liberalism. See võib küll võtta aega, aga see juhtub.»