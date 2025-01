RIIN SEEMA Innovatsioonisurve teadusele ei ole eetiline

Tutvudes nimetatud eelnõuga, märkasin esimesel lehel just seda, mis teeb mind teadusmaailmas juba ammu tõsiselt murelikuks – see on uudsuse kummardamine ja surve pidevale uuendamisele. Mõnikord tundub, et teadlased oleks justkui ära tinistatud. See on seisund, mida saab kirjeldada ka sünonüümidega ära võlutud, lummatud, vaimustunud, joobunud. Millest küll? Uudsusest.