MARTIN EHALA Riigikantseleist on plaanis kasvatada Leviaatan

Loomulikult on innovatsioon oluline. Paljud tähtsad uuendused, näiteks internet ja isegi Google’i otsimasin, said õigel hetkel avaliku raha toel kiirendussüsti. Kuid on vaks vahet, kas suurepärasele algatusele otsitakse rahastust või käivad ametnikud müksatoni tegemas, et ühiskonnast innovatsiooni välja pressida.