JAANUS KRIISK Laste kehaline vorm ja õppimisvõime on eduka elu alus

Et oma teadmisi ja tarkust täielikult nii iseenda kui kogukonna hüvanguks realiseerida, peab inimene olema ka kehaliselt tugev ja terve. «Mens sana in corpore sano» («terves kehas on terve vaim» ld k) on 2. sajandist pärit lihtne ja lühike, kuid sügava mõttega ja tähtis lause, mida peaks nii mõistma kui ka selle järgi tegutsema.