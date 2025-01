PEETER KOPPEL Üks muinasjutt sai läbi

Kujutage ette, et te olete mõne ettevõtte aktsionär. Olgu siis ettevõtjana või lihtsalt investorina. Teie investeeritud kapital pole teile tulnud kergelt ning teie arusaam on, et kapital peaks teie heaks tööd tegema. Teenima tootlust. Ilma riskita aga tootlust ei ole ning seega te ka riskite selle kapitaliga.

Kuidas te suhtuksite, kui nüüd tuleks keegi ja ütleks, et «nüüd on nii, et sellel teie kapitalil on teile tootluse/kasumi teenimisele lisaks veel hulk muid eesmärke ning «tänases maailmas» ei olegi kasum üldse eriti tähtis, sest inimkonna ees seisab hulk väljakutseid – ning kui te oma kapitali nende lahendamisse ei rakenda, olete halb»? Lihtsalt halb. Ning varsti nõuab ka riiklik sunnijõud (regulatsioon), et te ei oleks «halb»!