Tõnu Mertsina Kas majanduse mitmekesisus tagab Eestile edu?

Majanduse vastupidavust ja kasvu mõjutab paljude muude tegurite kõrval selle struktuur. Mitmekesisem majandus aitab kaasa jätkusuutlikumale kasvule ja muudab selle vastupidavamaks. Kuigi majanduse mitmekesisusel ja SKT-l inimese kohta on tugev seos, on oluline ka see, kuidas loodud lisandväärtus tekib ja kuidas raha jaotatakse.