Peatne riigisekretär ja senine kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets ei nõustu oma ametieellase seisukohaga, et kriisiaja juhtimismudel on riigivalitsemise üle võtnud.

Lugesin just ERRi intervjuud lahkuva riigisekretäri Taimar Peterkopiga. Ta räägib seal, et kriisiaja juhtimismudel on riigivalitsemise üle võtnud. Kuidas olete teie seda kantslerina tajunud? Kas see ongi nüüd uus normaalsus laiemalt, et kõike tuleb teha kiiresti ja justkui peatse maailmalõpu ootuses?