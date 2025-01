MARTIN EHALA Vene kool tuleb lammutada, et ehitada uus

Eestikeelsele haridusele on jupikaupa üle mindud aastakümneid, sellele on kulutatud tohutud summad Eesti ja Euroopa Liidu maksumaksjate raha, kuid tulemused on väga tagasihoidlikud. Põhiline takistus on olnud suutmatus leida või ümber koolitada õpetajaid.