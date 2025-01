KAJA SARAPUU Eestikeelsele õppele ülemineku kogu tõsidust ei ole veel tajutud

On 10. klassi bioloogiatund ja õpetaja mainib, et kiivis on palju C-vitamiini. Kahtlevalt küsib üks õpilane üle: «Kiivis?» Olukord ei oleks naljakas, kui me ei teaks, et imestunud õpilane on vene kodukeelega ja üks peamisi hääldusraskusi on just esimese lühikese lahtise silbi pikkus. Kuuleme kaasmaalastelt sageli tere asemel teere, nii võivad segamini minna ka kivi ja kiivi.