KATRIN LAUR Saksa Multikulti Eesti koolile eeskujuks ei sobi

Eesti haridusjuhid on kiitnud, et Saksamaal istuvad ühes klassis koos ja räägivad saksa keelt erinevatest rahvustest lapsed. Tegelikkus on sageli ka see, et klassikaaslaste kiusust pääsemiseks on saksa lapsed hakanud islamisse pöörduma, kirjutab filmirežissöör ja kirjanik Katrin Laur.